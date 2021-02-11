科技股推高美股 標指納指齊創即市及收市新高 道指跌150點
文章日期：2021年6月29日 08:15
美國聯邦和多州政府對Facebook的反壟斷訴訟被法官駁回，Facebook升4%，市值突破1萬億美元。科技股推高美股，標指連升3日，連同納指齊創即市及收市新高。其他消息方面，聯儲局副主席Quarles表示，推動物價上漲的供應短缺或是暫時性因素，將在未來12到18個月消退。因英國新冠病例激增，游輪運營商和航空股下跌。
道瓊斯工業平均指數收跌150點，跌幅0.44%，報34283點。標普500指數收漲9點，升幅0.24%，報4290點。納斯達克綜合指數收漲140點，或0.98%，報14500點。
波音跌3.39%，報239.96美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低55點，而微軟升1.4%，報268.72元，貢獻道指24點。
科技股方面，蘋果收市報134.78元，升1.25%，谷歌母公司Alphabet收市報2450.72元，升0.02%，亞馬遜收市報3443.89元，升1.24%，Facebook收市報355.64元，升4.18%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.59%，報454點。德國DAX指數收跌0.35%，報15554點；法國CAC 40指數跌0.98%，報6558點；英國富時100指數收跌0.89%，報7072點。