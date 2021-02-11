美國聯邦和多州政府對Facebook的反壟斷訴訟被法官駁回，Facebook升4%，市值突破1萬億美元。科技股推高美股，標指連升3日，連同納指齊創即市及收市新高。其他消息方面，聯儲局副主席Quarles表示，推動物價上漲的供應短缺或是暫時性因素，將在未來12到18個月消退。因英國新冠病例激增，游輪運營商和航空股下跌。