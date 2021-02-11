專業旅運去年蝕3290萬元 收補貼1970萬元
文章日期：2021年6月28日 22:19
專業旅運（1235）公布截至今年3月的年度業績，全年股東應佔虧損3290萬元，按年收窄27.37%。客戶銷售所得款項總額為3140萬元，較去年同期的10.55億元大減97%，總收益按年減少97.8%至640萬元。全年不派息，與去年相同。該公司已在6月11日發出盈警。
專業旅運表示，因為爆發新冠肺炎，為公司的業務帶來前所未有的挑戰，並對財務表現產生不利影響。由於嚴格的旅遊限制及隔離措施，公司的銷售及收益急劇下降至歷史低位。為保存營運資金渡過難關，已實施多項節流措施，包括積極精簡分店網絡以減少經營成本，與業主磋商減租並提前關閉部分門店。
另外，公司實施多項措施削減員工成本，如減少員工人數、無薪休假安排、降薪及鼓勵員工休年假，去年度已獲得來自政府「保就業」計劃及其他適用於旅遊行業的補貼約1970萬元。
為應對極具挑戰的營商環境，公司表示會推出多個不同主題及特色的本地一日遊旅行團，公司亦於今年1月在灣仔開設冷凍食品及雜貨門店。
年內為加強本集團的營運資金，公司去年度已出售尖沙咀漢中大廈物業、荔枝角九龍廣場投資物業、海富中心一項投資物業20%權益，分別獲得所得款項淨額約2760萬元、7230萬元及400萬元。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
立即投票 : https://link.mingpao.com/69987.htm
其他報道
藥明康德據報折讓最多約8%售藥明巨諾股份 套現最多6.7億元
華置陳凱韻IG：劉鑾雄及集團同事等已接種復必泰疫苗L'OCCITANE全年多賺33% 末期息0.03687歐元
恒指半日市跌19點 10天線升穿50天線 體育用品股破頂 北水轉流出