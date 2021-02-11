專業旅運表示，因為爆發新冠肺炎，為公司的業務帶來前所未有的挑戰，並對財務表現產生不利影響。由於嚴格的旅遊限制及隔離措施，公司的銷售及收益急劇下降至歷史低位。為保存營運資金渡過難關，已實施多項節流措施，包括積極精簡分店網絡以減少經營成本，與業主磋商減租並提前關閉部分門店。

另外，公司實施多項措施削減員工成本，如減少員工人數、無薪休假安排、降薪及鼓勵員工休年假，去年度已獲得來自政府「保就業」計劃及其他適用於旅遊行業的補貼約1970萬元。

為應對極具挑戰的營商環境，公司表示會推出多個不同主題及特色的本地一日遊旅行團，公司亦於今年1月在灣仔開設冷凍食品及雜貨門店。

年內為加強本集團的營運資金，公司去年度已出售尖沙咀漢中大廈物業、荔枝角九龍廣場投資物業、海富中心一項投資物業20%權益，分別獲得所得款項淨額約2760萬元、7230萬元及400萬元。

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