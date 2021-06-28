康聖環球明起招股 每手入場費4939.28元
文章日期：2021年6月28日 22:13
中國獨立臨床特檢服務提供商康聖環球（9960）明起招股，招股價介乎8.60至9.78元，每手500股，入場費為4939.28元。集團擬全球發行2.26億股（10%香港公開發售，90%國際配售），集資最多22.14億元。招股日期由明日（29日）至下周三（7月7日）截止，並預在7月16日掛牌。聯席保薦人為高盛、中金及瑞信。
集資用途方面，35%用於現有特檢業務的營銷及推廣，以覆蓋更多醫院；20%用於研發特檢業務；15%用於新特檢業務的開發及商業化；10%用於加強檢驗能力；5%用於收購相關技術公司；5%用於拓展海外市場；10%用於營運資金和一般公司用途。
集團執行董事黃士昂指，未來會開發更多的專科領域，因目前在相關領域的覆蓋程度上，中國較其他西方國家低。
管理層表示，去年因疫情影響內地醫院運作，致收入增長放緩，但料今年醫院秩序會回復正常，有信心今年收入會有穩定增長。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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