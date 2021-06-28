包浩斯全年虧轉賺近一億 末期連特息派46.5仙
文章日期：2021年6月28日 21:10
包浩斯（Bauhaus、0483） 公布，截至今年3月底止全年扭虧為盈，純利9970萬元，去年同期蝕1.73億元。集團每股基本盈利27.1港仙，派末期息6仙及第二次特別息40.5仙，全年合計派息61仙，涉資2.24億元。以今日收市價1.04元計，包浩斯的現價股息率高達58.7厘。
集團去年營業額接年下跌58.1%至3.72億元，其中港澳銷售額下跌45.6%至3.4億元，非港澳亦跌89%至約2800萬元。包浩斯指出，期內出售物業增益淨額為4740萬元，亦收取港澳政府的疫情補肋約2060萬，令純利由虧轉盈。
集團期內整體同店下跌40%，並將資源集中在熟悉的港澳市場，關閉大部分虧損及低效實體店，截至今年3月底，集團在港澳大減16間分店至49間，而非港澳更是全線開閉，涉及37間分店。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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