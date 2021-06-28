集團去年營業額接年下跌58.1%至3.72億元，其中港澳銷售額下跌45.6%至3.4億元，非港澳亦跌89%至約2800萬元。包浩斯指出，期內出售物業增益淨額為4740萬元，亦收取港澳政府的疫情補肋約2060萬，令純利由虧轉盈。

集團期內整體同店下跌40%，並將資源集中在熟悉的港澳市場，關閉大部分虧損及低效實體店，截至今年3月底，集團在港澳大減16間分店至49間，而非港澳更是全線開閉，涉及37間分店。

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