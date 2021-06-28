據路透獲得一份有關黑名單的文件副本，名單上被中國寶武稱為「高風險」而無法合作的貸款人，為數60間，大多是陷入困境的中資銀行，然而在名單底部卻列出匯豐控股。報道指，去年11月中國寶武召集其財務部門在上海郊區培訓，上述名單正於演示文稿中顯示。

據當時有份出席會議的人士引述高管指，中國寶武不能透過這名單上列出的銀行，以獲取被稱為商業票據的短期借貸產品，主持人更提醒道：「如果你看看名單底部，當然你會見到『匯豐控股』。」

報道指，路透採訪匯控內部人員、國企僱員時，對方都指中國寶武的決定是內地許多大型國企壓制匯控的一部分；他們都表示，北京已對匯控就應對敏感的國內及國際法律及政治事件，由香港問題，以至美國起訴華為高管，感到心灰意冷。

報道又指，9家國企因匯豐「失寵」而終止或削減了與匯豐的業務，當中包括中國能源建設。兩名了解此事的中國能源建設高管表示，去年初，公司高層領導在內部發送了電郵，指示員工完全避開匯豐銀行，其中一名高管解釋，此舉的原因正是華為事件。

路透引述匯豐回應，該行不會評論客戶，該行聲明又指，不承認路透就該行客戶關係的描述，隨著中國經濟繼續從疫情中復蘇，該行保持的強大客戶關係，使該行獲得新業務，又指該行定期與中國各層級的官方部門接觸」。中國寶武鋼鐵沒有回應路透的查詢，包括對匯豐銀行的禁令是否仍然有效，報道提到的其他國企亦沒有回答路透查詢。

《明報》「卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://link.mingpao.com/69987.htm

其他報道

本間高爾夫全年扭虧為盈 料今年日本銷售回到疫情前水平

藥明康德據報折讓最多約8%售藥明巨諾股份 套現最多6.7億元

耀才全年多賺5成至7.04億 派息13港仙

歐舒丹：港店舖人流有改善 無計劃再關店

華置陳凱韻IG：劉鑾雄及集團同事等已接種復必泰疫苗L'OCCITANE全年多賺33% 末期息0.03687歐元

香港5月份出口勝預期 進口遜預期

恒指半日市跌19點 10天線升穿50天線 體育用品股破頂 北水轉流出

新股森松首日升2.59倍 越秀服務無升跌

彭博社：朱兆荃升任為金管局外匯基金投資辦公室副行政總裁

天星銀行推疫苗接種抽獎 送百張年利率8%定存升息券

[新股巡禮]歸創通橋 產品踏入成熟期

太古：致力於2050年實現淨零碳排放、水中和及零堆填廢棄物

星島向員工推打針抽獎計劃 送總值百萬獎品 頭獎現金10萬元