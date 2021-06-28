本間高爾夫全年扭虧為盈 料今年日本銷售回到疫情前水平
文章日期：2021年6月28日 19:30
本間高爾夫（HOMMA）（6858）今日公布，截至3月月底年度扭虧為盈，純利達18.59億圓（日圓，下同）（約值1.30億港元），去年同期虧損7.32億圓；收入達227.35億圓，按年跌4.4%。毛利達114.45億圓，按年跌5.55%，毛利率按年跌0.6個百分點，達50.3%，EBITDA達43.79億圓，按年升2.64倍。每股未期息派1.7日圓。
收入按地區劃分，日本收入按年跌38.75%至65.45億圓；韓國收入按年升14.23%至63.83億圓；中國（包括香港及澳門）收入按年大增1倍至55.12億圓；北美收入按年大跌23.07%至9.47億圓；歐洲收入跌23.07%至9.47億圓；世界其他地區收入升14.79%至24.29億圓。
首席財務官兼首席營運官邊蔚文指，各國的收入表現主要受疫情影響，下半年所有市場收入較上半年都有不同程度的回升，中國、韓國及東南亞市場收入增長強勁，但全年收入仍受部份地區如日本、美國、歐洲等的疫情拖累銷售。
邊蔚文分析，日本雖然全年收入仍錄得大幅下跌，但隨著當地疫情受控，下半年業務已逐漸復蘇，下半年收入達46.89億圓，較上半年增加28.34億圓。邊蔚文預計，日本業務今年會逐漸回穩，料今年銷售能回到疫情前，仍是收入比重最大的地區。
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