收入按地區劃分，日本收入按年跌38.75%至65.45億圓；韓國收入按年升14.23%至63.83億圓；中國（包括香港及澳門）收入按年大增1倍至55.12億圓；北美收入按年大跌23.07%至9.47億圓；歐洲收入跌23.07%至9.47億圓；世界其他地區收入升14.79%至24.29億圓。

首席財務官兼首席營運官邊蔚文指，各國的收入表現主要受疫情影響，下半年所有市場收入較上半年都有不同程度的回升，中國、韓國及東南亞市場收入增長強勁，但全年收入仍受部份地區如日本、美國、歐洲等的疫情拖累銷售。

邊蔚文分析，日本雖然全年收入仍錄得大幅下跌，但隨著當地疫情受控，下半年業務已逐漸復蘇，下半年收入達46.89億圓，較上半年增加28.34億圓。邊蔚文預計，日本業務今年會逐漸回穩，料今年銷售能回到疫情前，仍是收入比重最大的地區。

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