他又指，香港經濟正在改善，本地消費有所提升，店舖人流增加，不過仍面對沒有旅客的影響。由於香港的電商滲透率較亞洲其他地方較低，未來將會加大發展電商業務，但相信港消費者依然喜歡在商場消費。

他又指，集團現時在中國約有200間分店，預計今年會開設約6間L’OCCITANE品牌店，以及4至5間ELEMIS店。

集團財務及行政管理部副總經理Thomas Levilion預計，今個財年全球性將會調高產品價格1%，經營溢利可以提升至逾14%。

《明報》「卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://link.mingpao.com/69987.htm

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