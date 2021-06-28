歐舒丹：港店舖人流有改善 無計劃再關店
文章日期：2021年6月28日 17:39
護膚品股L’OCCITANE（0973、歐舒丹）公布，截至今年3月底止，純利錄得1.57億歐元，按年增加36.1%。集團副主席Andre Hoffmann表示，去年已評核香港所有分店，業主亦有提供租金優惠，無計劃再關店，相信未來可錄得盈利。
他又指，香港經濟正在改善，本地消費有所提升，店舖人流增加，不過仍面對沒有旅客的影響。由於香港的電商滲透率較亞洲其他地方較低，未來將會加大發展電商業務，但相信港消費者依然喜歡在商場消費。
他又指，集團現時在中國約有200間分店，預計今年會開設約6間L’OCCITANE品牌店，以及4至5間ELEMIS店。
集團財務及行政管理部副總經理Thomas Levilion預計，今個財年全球性將會調高產品價格1%，經營溢利可以提升至逾14%。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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