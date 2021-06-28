公務員事務局局長聶德權今日到銅鑼灣皇室大廈，與陳凱韻一起視察該集團超過二百名員工、租戶等透過政府外展服務接種復必泰疫苗的情況。

聶德權指，感謝華人置業集團與政府攜手推動『全城起動 快打疫苗』運動，在大廈提供一個方便的地點，讓集團員工及家人，及至租戶，透過外展隊接種疫苗。他呼籲企業和團體，鼓勵員工盡早接種疫苗，透過大幅提升接種疫苗比率，盡速為香港建立保護屏障，讓社會早日回復常態。

公務員事務局指，自推出外展疫苗接種計劃以來，各界反應踴躍，局方已為香港體育學院、國際專業服務企業、地產發展商、金融機構、建造業界、大學和地區團體提供了外展疫苗接種服務。

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