華置陳凱韻IG：劉鑾雄及集團同事等已接種復必泰疫苗
文章日期：2021年6月28日 17:33
華人置業（0127）行政總裁陳凱韻(甘比)於ig發帖文指，丈夫劉鑾雄、甘比家人、集團同事以及集團相關物業租戶的員工均成功接種了首劑「復必泰」疫苗。她於帖文中感謝專程到場打氣的公務員事務局局長聶德權，以及提供外展接種服務的天下仁心醫療集團。甘比最後亦於帖文標籤指「我自己一早打咗啦」。
公務員事務局局長聶德權今日到銅鑼灣皇室大廈，與陳凱韻一起視察該集團超過二百名員工、租戶等透過政府外展服務接種復必泰疫苗的情況。
聶德權指，感謝華人置業集團與政府攜手推動『全城起動 快打疫苗』運動，在大廈提供一個方便的地點，讓集團員工及家人，及至租戶，透過外展隊接種疫苗。他呼籲企業和團體，鼓勵員工盡早接種疫苗，透過大幅提升接種疫苗比率，盡速為香港建立保護屏障，讓社會早日回復常態。
公務員事務局指，自推出外展疫苗接種計劃以來，各界反應踴躍，局方已為香港體育學院、國際專業服務企業、地產發展商、金融機構、建造業界、大學和地區團體提供了外展疫苗接種服務。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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