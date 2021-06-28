金管局報告：程式買賣、高頻交易與流動性下降或波動性增加無關
文章日期：2021年6月28日 17:13
由金管局、證監會等管機構成立的金融學院，轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心（研究中心）發表與港股市場程式買賣及高頻交易有關的研究報告。金管局副總裁兼研究中心副主席劉應彬表示，雖然較高水平的程式買賣和高頻交易，與流動性下降或市場波動性增加無關，但仍需收集更多證據驗證相關影響。
研究期間為2018年8月至2020年7月，劉應彬表示，香港股票市場的程式買賣及高頻交易活動整體上保持平穩。他指研究仍然需要收集更多證據，包括程式買賣及高頻交易參與者所提供的流動性的抗震力及穩定性，以及有關交易在市況不穩時對市場波動性的影響，以作進一步驗證。
此外，劉應彬指出，該報告顯示採用程式買賣及高頻交易技術可以帶來新的風險，而市場參與者及交易所已經提出或實施了各項措施，以緩解風險及增強傳統風險管理措施的效用。當局希望報告，能夠作為深入了解香港證券市場的程式買賣及高頻交易的起點，並能夠為程式買賣及高頻交易中可能出現的潛在風險提供有意義的見解。
該份報告闡述了多個國際金融市場上的程式買賣及高頻交易的概況，並探討研究中心在其他研究員協助下所進行的香港股票市場研究分析及意見調查的結果。另外，報告亦詳述了程式買賣及高頻交易可能產生的潛在風險，亦檢視了國際市場及香港就監測及管理這些風險的緩解措施及最佳做法，以及現時規管程式買賣及高頻交易活動的情況。
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