研究期間為2018年8月至2020年7月，劉應彬表示，香港股票市場的程式買賣及高頻交易活動整體上保持平穩。他指研究仍然需要收集更多證據，包括程式買賣及高頻交易參與者所提供的流動性的抗震力及穩定性，以及有關交易在市況不穩時對市場波動性的影響，以作進一步驗證。

此外，劉應彬指出，該報告顯示採用程式買賣及高頻交易技術可以帶來新的風險，而市場參與者及交易所已經提出或實施了各項措施，以緩解風險及增強傳統風險管理措施的效用。當局希望報告，能夠作為深入了解香港證券市場的程式買賣及高頻交易的起點，並能夠為程式買賣及高頻交易中可能出現的潛在風險提供有意義的見解。

該份報告闡述了多個國際金融市場上的程式買賣及高頻交易的概況，並探討研究中心在其他研究員協助下所進行的香港股票市場研究分析及意見調查的結果。另外，報告亦詳述了程式買賣及高頻交易可能產生的潛在風險，亦檢視了國際市場及香港就監測及管理這些風險的緩解措施及最佳做法，以及現時規管程式買賣及高頻交易活動的情況。

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