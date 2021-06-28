經季節性調整的數字顯示，截至2021年5月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值下跌0.5%。同時，商品進口貨值上升1.5%。

5月份輸往亞洲的整體出口貨值上升26.2%。輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，內地升26.9%。輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升5.9%）。

來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升51.2%）、台灣（升46.5%）、美國（升43.1%）和韓國（升38.6%）。來自內地的進口貨值亦上升20.5%。

5月份，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增392億元，升28.4%）。進口貨值方面，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增419億元，升29.9%）。

政府發言人表示，隨着環球經濟復蘇，五月份的商品出口續見強勁增長。輸往內地及亞洲多個市場的出口繼續錄得顯著升幅，輸往美國及歐盟的出口亦進一步增長。2021年首五個月合計，商品貿易總額達38,954億元，較2018年同期的高位超出12.3%。

展望未來，主要經濟體的需求進一步恢復，在短期內應有利於香港的出口表現。然而，環球疫情及中美關係的發展，以及地緣政治緊張局勢升溫，仍然值得注視。政府會密切留意相關情況。

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