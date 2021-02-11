今早港股因黑雨而休市半日，並於下午1時30分重開，高開78點，高位升106點，低位跌78點，收市跌19點或0.07%，報29268點，全日高低波幅185點，成交金額1015億元，較上日減少35.31%，是2021年5月5日1011.98億元成交後最少；國指跌14點或0.14%，報10863點。恒生科技指數收報8276點，升0.5%。