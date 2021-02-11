恒指半日市跌19點 10天線升穿50天線 體育用品股破頂 北水轉流出
文章日期：2021年6月28日 16:26
今早港股因黑雨而休市半日，並於下午1時30分重開，高開78點，高位升106點，低位跌78點，收市跌19點或0.07%，報29268點，全日高低波幅185點，成交金額1015億元，較上日減少35.31%，是2021年5月5日1011.98億元成交後最少；國指跌14點或0.14%，報10863點。恒生科技指數收報8276點，升0.5%。
10天線(28749點)升穿50天線(28748.72點)並逼近保力加通道頂29426點。
藍籌24隻升，33隻下跌，1隻無升跌。安踏（2020）升5.45%，收報189.7元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升2.97%，收報222元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻64點；工行（1398）跌6.57%，收報4.69元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低53點。
恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報196.7元，升3.25%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）收報19.42元，跌1.62%。
北水南下合計淨流出5.92億元，終止連續2日流入，南水北上合計淨流出40.55億元人民幣，終止連續3日流入
午後消息股表現
太古（0019）公布，致力於2050年實現淨零碳排放、水中和及零堆填廢棄物。太古收報55.45元，跌2.46%。
星島（1105）向員工推打針抽獎計劃 送總值百萬獎品 頭獎現金10萬元。星島收報0.94元，無升跌；佳兆業（1638）收報2.99元，跌1.97%。
國泰（0293）目標將下半年每月平均營運現金消耗降至少於10億元。國泰收報6.72元，跌1.32%。
今早及隔晚消息股表現
多間公司公布業績，績前表現如下，中國燃氣（0384）收報25.3元，升0.6%；包浩斯（0483）創52周高，見1.05元，收報1.04元，升6.12%；耀才（1428）收報2.13元，跌5.3%；L'OCCITANE（0973）創上市新高，見28.85元，收報28.8元，升6.47%；毛記葵涌（1716）收報1.19元，跌4.03%；。
兩新股上市，森松國際（2155），定價2.48元，收報8.9元，升258.87%；越秀服務（6626）定價4.88元，收報4.88元，無升跌。
GIC等撤資，信置（0083）19億元接貨，維持上海來福士廣場權益。信置收報12.7元，跌0.47%。
民生教育（1569）1.3億購入民生在線51%股權。收報1.33元，無升跌。
中信証券（6030）獲准展開基金投顧業務。收報19.94元，跌1.04%。
愛帝宮（0286）聯席主席卸任。創52周高，見1.36元，收報1.25元，升5.04%。
農夫山泉（9633）稱原料福島進口惹爭議，公司急澄清。收報40.4元，跌1.58%。
醫渡（2158）去年度經調整虧損收窄，蝕2.75億元惟勝預期。收報44.55元，升1.14%。
吉利（0175）撤回中國科創板上市申請。收報25.5元，跌2.11%。
中港照相（1123）全年扭虧賺3363萬元，收政府補貼2550萬元。收報0.175元，跌1.69%。
李嘉誠基金會3日斥逾1億元增持長實集團（1113）。創52周高，見54元，收報53.6元，升0.56%。
李寧（2331）發盈喜，料中期純利不少於18億元人幣，年增最少1.6倍。創上市新高，見105元，收報93.85元，升13.62%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見190.1元，收報189.7元，升5.45%；特步（1368）創上市新高，見15.18元，收報14.7元，升10.53%；361度（1361）創52周高，見4.56元，收報4.41元，升5%；
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見17.6元，收報17.4元，升0.58%；六福集團（0590）創52周高，見27.5元，收報27.15元，升0.18%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.239元，收報0.235元，無升跌；
醫療醫藥股破頂，包括，藥明生物（2269）創上市新高，見147.3元，收報145.6元，升2.32%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新高，見27.45元，收報26.1元，升1.16%；昊海生物科技（6826）創上市新高，見150元，收報99.8元，升13.86%；康寧醫院（2120）創上市新高，見55元，收報52.75元，升4.77%；石四藥集團（2005）創52周高，見6.56元，收報6.49元，升16.31%；中國中藥（0570）創52周高，見5.3元，收報5.19元，跌0.57%；同仁堂科技（1666）創52周高，見8.73元，收報7.08元，升8.92%；億勝生物科技（1061）創52周高，見8.25元，收報7.85元，升0.26%。
其他破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見26.5元，收報25.65元，跌1.54%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見3.98元，收報3.83元，跌1.54%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新高，見1052元，收報979元，升2.19%；波司登（3998）創上市新高，見5.89元，收報5.52元，升6.36%。
破底股方面
破底股包括，中原建業（9982）創上市新低，見2.15元，收報2.28元，升0.88%；越秀服務（6626）創上市新高，見4.93元，創上市新低，見4.7元，收報4.88元，無升跌；易居企業（2048）見52周低6.6元，收報6.64元，跌1.78%；太陽城集團（1383）見52周低0.39元，收報0.395元，跌3.66%。
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