天星銀行推疫苗接種抽獎 送百張年利率8%定存升息券
文章日期：2021年6月28日 15:24
虛擬銀行天星銀行宣布推出新冠疫苗接種抽獎，抽獎即日起至下月31日活動期間接受登記，並將抽出100名得獎者，送出港幣3個月定期存款額外年利率8%升息券，定期存款金額上限為港幣5萬元。
凡於下月31日或之前已完成接種第一劑新冠疫苗的天星銀行個人銀行客戶，在上述活動期間內經該行手機App進行登記，登入後完成指定步驟，可參加抽獎。
得獎結果將今年8月18日公布，升息券將於今年9月10日自動存入得獎者戶口。得獎者可憑此升息券於該行開立港幣5萬元或以下之3個月定期存款，即可享額外加息年利率8%。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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