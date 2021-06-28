凡於下月31日或之前已完成接種第一劑新冠疫苗的天星銀行個人銀行客戶，在上述活動期間內經該行手機App進行登記，登入後完成指定步驟，可參加抽獎。

得獎結果將今年8月18日公布，升息券將於今年9月10日自動存入得獎者戶口。得獎者可憑此升息券於該行開立港幣5萬元或以下之3個月定期存款，即可享額外加息年利率8%。

《明報》「卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://link.mingpao.com/69987.htm

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