由於近年血管造影技術愈見先進，造就血管介入治療愈趨普遍。根據弗若斯特沙利文報告，估計2019年至2030年中國神經介入醫療器械市場年複合增長率為17.3%、2030年市場規模將增至371億元（人民幣，下同）；至於同期外周血管介入市場年複合增長率15.7%、2030年市場規模達122億元。市場主要推動力來自人口老化，技術突破及普及，以致人均醫療支出持續增加等。

內地神經及血管介入器械市場快速增長

歸創在國內市場的優勢，是擁有最全面的神經及外周血管介入產品線。在神經血管方面，涵蓋五大類別產品（缺血性、出血性、狹窄、頸動脈、血管通路裝置）；在外周血管方面亦能提供涵蓋支架、球囊、導管和濾器等全系列動脈及靜脈的外周血管介入產品。集團亦是國內唯一一家在神經及外周血管醫療器械領域、已獲歐洲合格認證（CE標誌）並實現商業銷售的醫療器械企業。

此外，歸創儘管仍以「Ｂ牌」（即未能通過主板財務資格測試嘅生物科技公司）融資，但旗下產品普遍已進入研發最後階段，甚至已經有產品推出市場錄銷售收入。截至最後可行日期，有6種商品已實現商業銷售。去年集團錄得收入2763萬元，按年增長4.6倍；毛利有1628萬元；毛利率58.9%。但礙於行政及研發成本仍然高企，故去年仍錄得1億元虧損。

不過，要留意儘管集團產品進入門檻較高，不代表市場沒有競爭。目前中國的血管介入市場仍以海外公司為主要領導者。如2019年，國際企業在中國神經介入器械及外周血管介入市場，分別佔有93.3%及90.3%的市場份額，反映中國企業自身品牌，要突圍而出仍有一段漫長日子，何况亦要同時面對國內企業之間的競爭。

外國品牌佔市場逾九成

就以歸創目前兩大核心商業產品：蛟龍顱內取栓支架（用以治療急性缺血腦中風）及Ultrafree DCB（DCB指「藥物塗層球囊」，治療股動脈和膕動脈狹窄或閉塞）為例，前者目前於國內已有12款同類產品，分別由4家國際公司和4家國內公司製造；後者則有5款DCB產品在中國市場銷售，分別由1家國際公司及3家國內公司製造。

一般理解國內公司產品有較佳的價格優勢、但亦非「硬道理」。例如歸創的蛟龍顱內取栓支架最新區域投票價格為3.3萬元；同類型產品、由美國巨企強生生產的自膨式顱內取栓器、售價則為3.24萬元。DCB產品中，歸創產品則屬價格較低廉的一家公司（見表）。反映歸創產品在價格上未必有絕對優勢，未來在市場推廣、產品技術創新仍要花不少工夫。

是次集資所得用途，近九成用於加快旗下產品研發及商業化進程，餘下資金用於擴充珠海及杭州廠房，以及分配予潛在收購及一般營運開支。

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