太古：致力於2050年實現淨零碳排放、水中和及零堆填廢棄物
文章日期：2021年6月28日 15:15
太古（0019）公布，推出新版本可持續發展策略SwireTHRIVE 2.0，致力於2050年實現淨零碳排放、水中和及零堆填廢棄物。
根據SwireTHRIVE 2.0，太古承諾於2030年前實現4個目標，分別為，以2018年為基準，減少直接營運中50%的溫室氣體排放（不包括國泰航空（0293）使用燃油的相關排放）；以2018年的凍結效益為基準，減少27%的取水量；將55%受集團管理的廢棄物停止運往堆填區；及於2024年前使女性擔任高級管理職位的比例達至30%。
而於2030年後，太古稱將繼續減少碳排放量，務求於2050年前實現淨零碳排放。集團還定下更長遠的目標，致力於2050年前實現「水中和」及零堆填廢棄物。另外，集團繼續積極在工作間以及更廣泛的層面推行多元共融。
集團可持續發展事務總監馬歌司表示，「全球必須於2050年前達至淨零碳排放，以防止因氣候變化而帶來的最壞影響。太古股份有限公司根據氣候科學而設定進取的減碳目標，長遠來說是正確的路向，可令集團的業務更具靭力和與時並進，充分利用重大的機遇以進一步推動創新與可持續發展。SwireTHRIVE 2.0不但集中於集團希望推動正面影響與改變的範疇，亦清晰地闡述集團的未來路向」。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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