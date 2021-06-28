根據SwireTHRIVE 2.0，太古承諾於2030年前實現4個目標，分別為，以2018年為基準，減少直接營運中50%的溫室氣體排放（不包括國泰航空（0293）使用燃油的相關排放）；以2018年的凍結效益為基準，減少27%的取水量；將55%受集團管理的廢棄物停止運往堆填區；及於2024年前使女性擔任高級管理職位的比例達至30%。

而於2030年後，太古稱將繼續減少碳排放量，務求於2050年前實現淨零碳排放。集團還定下更長遠的目標，致力於2050年前實現「水中和」及零堆填廢棄物。另外，集團繼續積極在工作間以及更廣泛的層面推行多元共融。

集團可持續發展事務總監馬歌司表示，「全球必須於2050年前達至淨零碳排放，以防止因氣候變化而帶來的最壞影響。太古股份有限公司根據氣候科學而設定進取的減碳目標，長遠來說是正確的路向，可令集團的業務更具靭力和與時並進，充分利用重大的機遇以進一步推動創新與可持續發展。SwireTHRIVE 2.0不但集中於集團希望推動正面影響與改變的範疇，亦清晰地闡述集團的未來路向」。

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