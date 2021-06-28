【明報專訊】金管局要求銀行硬性讓部分員工接種疫苗或定期檢測一事，引起從業員多方面的憂慮，除了擔心「飯碗不保」，若銀行要求員工呈交接種紀錄、檢測報告或證明自己不適合打針的醫療報告，便引來私隱方面的考慮。

私隱公署：收集資料須屬必須

金管局表示，早前就銀行鼓勵前線和執行關鍵職能員工接種疫苗一事，徵詢私隱專員公署意見，參考意見後已透過銀行公會向業界提供指引。銀行為符合當局的要求，在過程中若有需要收集相關員工的個人資料，包括接種疫苗證明或檢測結果，銀行必須遵從私隱條例的要求，包括條例內有關收集目的及方式、資料準確性及保留時間和資料保安等相關要求。