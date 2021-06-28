【明報專訊】金管局要求銀行擬定預期接種疫苗的員工人數，相關員工須於6月30日或之前打第一針或取得陰性的檢測報告。然而據本報了解，由於匯豐銀行有近萬人需要打針，人數之多令該行難以趕及限期前完成，故獲得金管局的寬限，把限期推遲14天。

匯豐確認發內部通知

據匯豐銀行的內部通知顯示，在與金管局商討後，該行獲准把限期由6月30日延至7月14日，屆時在名單內的員工，需要已打第一針，或完成每兩周一次的檢測並取得陰性報告。匯豐發言人確認向員工發出該份內部通知。