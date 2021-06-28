然而他透露，當他問到部門主管是否有打針或檢測以外的選擇時，他被告知︰「咁你就自己辭職啦。」

調查：8.9%受訪者稱或影響評核

恒生回覆本報查詢時，確認有建議外判公司員工跟從金管局指引，但並沒有向外判公司作出相關的解僱或離職要求。該行表示，接種疫苗和每兩周檢測的安排，適用該行和外判公司員工，包括與客戶有面對面接觸和涉及關鍵服務的員工，有助確保銀行服務可持續運作。

事實上，香港金融業職工總會早前進行網上問卷調查發現，確有員工被明言或暗示，若不接種疫苗會被解僱。該會收到754個回覆，近八成為銀行從業員。針對在6月限期前尚未接種疫苗的員工，有8.9%受訪者表示其任職機構明言或暗示，有可能影響日後員工表現評核，更有3.3%表示會被解僱。另外，有接近六成人表示於接種疫苗上的自主度及決定權偏低。

該會指出，對於調查結果所顯示金融同業所關心問題，希望政府及各監管機構正視並正面處理。

金管局回應恒生外判員工遭威脅離職一事時表示，若銀行某些關鍵支援功能是透過外判公司執行，銀行應與承辦商協商，建議他們鼓勵相關外判人員接種疫苗。金管局明白部分員工可能因健康理由不適合接種疫苗或需要較長時間作出安排，因此這些員工可選擇進行檢測。

勞工處籲僱主顧及不宜打針者需要

就銀行能否因疫苗和檢疫解僱員工，勞工處回應，《僱傭條例》並無單就此情况作出規定，然而條例就解僱僱員方面有清晰條款，僱主必須遵守，僱員亦可以就僱主非基於條例規定的正當理由解僱或單方面更改僱傭合約條款，向僱主提出索償。勞工處強調，僱主應顧及不適合接種新冠疫苗者的需要，考慮為他們作出其他合適的工作安排。

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