恒指午後復市高開78點 李寧曾升27%創上市新高 森松上市升一倍
文章日期：2021年6月28日 13:33
恒指高開78點或0.27%，報29366點；國指高開25點或0.24%，報10904點。恒生科技指數開市報8284點，升0.59%。
目前，藍籌27隻升，28隻下跌，3隻無升跌。安踏（2020）升4.28%，收報187.6元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升2.88%，收報221.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻62點；工行（1398）跌5.78%，收報4.73元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低47點。
李寧（2331）曾升最多27.12%，是2008年11月3日後最大升幅，當日升幅為39.63%。高見105元，創上市新高。李寧早前發盈喜，料中期純利不少於18億元人幣，年增最少1.6倍。
兩新股上市，森松國際（2155），定價2.48元開市報4.96元，升100%；越秀服務（6626）定價4.88元，開市報4.8元，跌1.64%。
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