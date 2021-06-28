如投資者對人民幣前景樂觀，希望作更長期存款計劃，當中，以「招商永隆銀行一點通」手機App開戶及定存，12個月存款期可享2.5厘，全期收息2500元人民幣。其他較高息的選擇有南洋商業銀行，12個月存款期可享2.4厘、上海商業銀行及建行亞洲12個月存款期可享2.3厘。

美元弱勢 不宜做長年期定存

至於其他外幣方面，普遍銀行的美元、加元、澳元、紐元、英鎊存款利率極低，接近零息水平，不過當中發掘出一些利率較高的計劃予投資者參考。美元方面，富邦銀行定存7天利率最高，可享5.55厘優惠利率，以10萬等值港元計算，即全期獲利13.64美元（約106.39港元）。其餘較高息的是中銀香港及匯豐銀行，定存7天分別可享5厘及4.8厘利率。由於現時美元持續弱勢，因此不建議市民作長年期定存，而大多數銀行12個月的美元定存皆無利可圖及利息遠低於7天存款期。

澳元及紐元的短期存款利率吸引，澳元方面，若於富邦銀行定存7天可享9.05厘，以10萬港元等值計算，即可獲利息29.42澳元（約173.5港元）；定存1個月享3.13厘，全期可獲利息43.61澳元（約257.22港元）。近期不少港人移區英國，普遍銀行定存英鎊利率低至0.001厘，但中銀香港提供7天8.8厘優惠利率計劃，屬全行最高。

華僑永亨：看好中期人民幣走勢

現階段，似乎人民幣定存較為吸引，一方面不少市場分析皆預期人民幣會於未來一年持續強勢，另一方面，由以上銀行數據可見，人民幣定存息率高於港元，如作中長線定存，相信投資者不難做到賺息賺價。坊間亦有不少大行對人民幣前景樂觀，如瑞信最新研究報告預測，未來12個月人民幣兌美元將上升至6.30水平。

華僑永亨經濟師李若凡表示，雖然最近人民幣連日下跌，兌美元一度失守6.48水平，兌一籃子貨幣亦跌穿97.5。她表示，主要由幾個因素所致，首先，中資企業海外派息引發購匯需求。其次，官方媒體警惕美聯儲收水和美國經濟強勁復蘇可能支持美元走強，從而為人民幣帶來下行壓力。第三，最近經濟數據暗示外需對中國經濟的支持作用可能已經見頂。因此，市場對人民幣的貶值預期升溫。

惟她認為，海外派息屬季節因素，並將會逐漸消退。另外，上周人民幣中間價普遍偏強，暗示央行或希望緩和人民幣單向貶值的預期。展望未來，仍看好中期人民幣走勢。首先，受雙赤字拖累，美元存在長期結構走弱的壓力。其次，中國穩健經濟基本面，加上海外資金流入維持高企，預料對人民幣有持續的支持作用。

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