張世成為現任集團董事總經理及首席營運總監，接任行政總裁後，將負責領導、策劃及管理集團之業務發展及運作。

梁錦松表示，「很高興張世成接任行政總裁。張世成此前擔任集團董事總經理及首席營運總監已有一段時間，積極推動、領導集團的運作及業務發展和轉型。特別是在過去幾年，在他推動下，南豐成功開創生命科技領域的業務，建立了一支橫跨中國內地與美國的專業團隊，成績驕人。深信在他的領導下，南豐集團將來必有更多元、創新、持續的增長和發展。」

張世成表示，「對董事會的委任感到非常榮幸。感謝梁錦松自2014年出任行政總裁以來，致力推動及開拓新業務，帶領南豐在中國和環球市場上穩步發展。期待在新的職位上，繼續和梁先生合作，尋找和開拓更多的投資和發展新機遇」。

張世成為南豐集團榮譽主席陳慧慧之長子。張世成於2009年加入南豐集團，並於2015年起出任集團董事總經理及首席營運總監職務，負責管理集團的日常營運與審批各類投資並積極推動集團在生命科技相關領域的投資與發展。張世成亦為香港生命科技青年會之創辦人及現任主席，致力推動、培育和凝聚香港的生命科學人才，為香港構建活躍的生命科技生態系統。