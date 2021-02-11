港元現報7.7619元貶值5點子，曾貶值最多11點子，報7.7625元，亦曾升值最多6點子，報7.7608元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.39點子至0.04268%；1星期HIBOR升0.21點子至0.06143%；2星期HIBOR升0.07點子至0.06696%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.1725%；6個月期HIBOR升0.11點子至0.26464%；12個月期HIBOR升0.21點子至0.37125%。

美元指數現報91.872升值0.021點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報0.09613%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0033%，維持不變。

對上一次維持不變。是2021年4月05日，當日利差報0.0109%。

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