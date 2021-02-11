港元拆息全線向上 1個月HIBOR創逾2個月高
文章日期：2021年6月28日 11:34
港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.37點子至0.09286%，是4月21日後最高，當日報0.09411%。
港元現報7.7619元貶值5點子，曾貶值最多11點子，報7.7625元，亦曾升值最多6點子，報7.7608元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.39點子至0.04268%；1星期HIBOR升0.21點子至0.06143%；2星期HIBOR升0.07點子至0.06696%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.1725%；6個月期HIBOR升0.11點子至0.26464%；12個月期HIBOR升0.21點子至0.37125%。
美元指數現報91.872升值0.021點或0.02%。
美元1個月期LIBOR報0.09613%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0033%，維持不變。
對上一次維持不變。是2021年4月05日，當日利差報0.0109%。
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