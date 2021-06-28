目前尚未清楚中信將以何種方式及角色參與華融的債務風險化解工作。知情人士表示，華融正處於年報審計確認的最後階段。年報將在未來幾周公佈，早於8月底前披露的原計劃。中國國有銀行當前對華融流動性支持據稱至少在8月底前有效。央行本月稍早的公告顯示，已受理中信集團全資子公司中國中信有限公司設立金融控股公司申請。

中國華融港股4月起因未公布業績停牌，此後公司據悉大舉出售子公司，市場對其長期風險化解和債務窟窿等仍充滿疑慮，其境內外債券也因此劇烈波動。由於連續停牌期超上限，華融本月稍早已遭MSCI指數剔除。中信集團、中國華融、中國銀保監會均未回覆彭博尋求置評的請求。

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