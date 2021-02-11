黑雨持續港股上午交易將取消 港股ADR升69點 兩新股今上市
文章日期：2021年6月28日 08:50
港交所（0388）公布，由於天文台經已發出黑色暴雨警告，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場之早上交易時段均會延遲開市。倘黑色暴雨警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。
美股上周五向上，港股ADR升69點或0.24%，報29358點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.87%，折合報603.69元；阿里巴巴（9988）升2.82%，折合報221.69元；美團（3690）升0.24%，折合報330.79元；匯控（0005）升0.28%，折合報46.23元；建行（0939）跌0.29%，折合報6.18元。
道期現升0.10%；標期現升0.07%；納期現升0.02%。日股現跌0.12%，韓股現升0.12%，澳股現跌0.28%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括中國燃氣（0384）、包浩斯（0483）、耀才（1428）、富臨（1443）、L'OCCITANE（0973）、毛記葵涌（1716）。
兩新股上市，森松國際（2155），定價2.48元；越秀服務（6626）定價4.88元。
GIC等撤資，信置（0083）19億元接貨，維持上海來福士廣場權益。
民生教育（1569）1.3億購入民生在線51%股權。
中信証券（6030）獲准展開基金投顧業務。
愛帝宮（0286）聯席主席卸任。
農夫山泉（9633）稱原料福島進口惹爭議，公司急澄清。
醫渡（2158）去年度經調整虧損收窄，蝕2.75億元惟勝預期。
吉利（0175）撤回中國科創板上市申請。
中港照相（1123）全年扭虧賺3363萬元，收政府補貼2550萬元。
李嘉誠基金會3日斥逾1億元增持長實集團（1113）。
李寧（2331）發盈喜，料中期純利不少於18億元人幣，年增最少1.6倍。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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