GIC等撤資 信置19億元接貨 維持上海來福士廣場權益
文章日期：2021年6月28日 08:15
信置（0083）公布，以3.39億新加坡元(約19.85億港元)，購入HQH共40.33%股權，完成後持股升至63.86%，不過，由於HQH撤資使信置於上海華慶的持股下降，信置今次增持後，透過HQH於上海華慶及相關物業(上海來福士廣場)的實際權益將維持不變，約為22.35%。
撤資的賣家分別為RCCF Shanghai Limited，及Singavest Investments Pte Ltd。前者為為 CapitaLand Limited 的附屬公司，而後者為是 GIC Private Limited旗下公司，GIC管理新加坡的外匯儲備。前者撤資後，於HQH持股由58.82%降至36.14%，而GIC則將由17.65%降至0%。
上海來福士廣場，為包括優質辦公室大樓及購物中心的商業大廈，坐落於中國上海黃埔區西藏中路 268 號。
信置指，透過 HQH 於上海華慶及相關物業的投資是作長期持有以產生穩定經常性收入。建議收購事項的目的是為了讓買方於撤資後恢復其於上海華慶及相關物業約 22.35%的實際權益。