撤資的賣家分別為RCCF Shanghai Limited，及Singavest Investments Pte Ltd。前者為為 CapitaLand Limited 的附屬公司，而後者為是 GIC Private Limited旗下公司，GIC管理新加坡的外匯儲備。前者撤資後，於HQH持股由58.82%降至36.14%，而GIC則將由17.65%降至0%。

上海來福士廣場，為包括優質辦公室大樓及購物中心的商業大廈，坐落於中國上海黃埔區西藏中路 268 號。

信置指，透過 HQH 於上海華慶及相關物業的投資是作長期持有以產生穩定經常性收入。建議收購事項的目的是為了讓買方於撤資後恢復其於上海華慶及相關物業約 22.35%的實際權益。