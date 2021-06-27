FCA表示，該公司需在周三晚之前確認移除所有廣告及介紹，還必須在網站、社交媒體和其他傳媒平台上說明已經沒有在英國運營的許可。

去年6月，幣安宣布收購一家受FCA監管的實體，並計劃啟動幣安英國（Binance.UK）。現在，如果沒有書面許可，公司將無法在英國恢復運營。

FCA還在聲明中順帶提醒，許多提供虛擬貨幣或數碼資產交易服務的公司，都沒有受FCA監管，意味一旦這些平台出事，當局無法提供協助。

至此，監管層在收緊加密貨幣行業監管方面又邁出了新的一步，因擔心該行業可能參與洗錢和欺詐。FCA曾在上月表示，幣安在與該機構進行密切接觸後，撤回了與一項反洗錢指令有關的申請，外媒引述FCA稱這一行動在意料之中，「相當數量的加密資產企業沒有達到反洗錢法規要求的標準，導致空前數量的企業撤回了申請，」FCA發言人表示。

報道又稱，最近幾個月幣安在美國受到多個機構的調查，日本金融廳最近也對其發出警告，稱其未經注冊提供加密貨幣服務。