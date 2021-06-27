黃王慈明今日於記者會上表示，觀察到獨立董事表現一般是最初3年摸索及了解公司，第3年至6年表現最佳，6年後則進入「下滑期」。她續指出，將審批時間提早，亦能令任職獨董更早地接受更嚴謹的監察，對小股東有好處。

港交所提議將其他建議明年年初起執行，惟長期連任獨董方面將於後年執行。黃王慈明指出，看不到新獨董要求有延期執行的需要，認為本次所有建議均應於明年開始執行。

此外，港交所提議，若上市公司董事全為單一性別，將給予其3年過渡期，聘任一名另一性別董事；此外，新來港上市IPO公司，董事不可全為單一性別。

黃王慈明對此回應表示，認同提議方向，但亦希望港交所不只著眼於性別，而應該一同批露其他方面的多元指標，包括族裔、國籍、年齡等。

基金公會早前主張，獨董人數應佔董事會一半，並應在本港上市公司引入「首席獨董」概念，主要負責與小股東溝通等。黃王慈明指出，雖然本次諮詢未有提及建議，但依然希望可推動上市公司管治向此方向發展。她表示，現有獨董人數較少，令其成為「少數派」；而若獨董能負責與少數股東溝通，將能極大解決利益衝突問題。