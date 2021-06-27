農夫山泉今日於微博發文指，農夫山泉拂曉白桃味蘇打氣泡水產品的配料中沒有從日本福島進口的成分；農夫山泉的標籤標示符合相關法規要求，並無任何錯誤或誤導。

該貼文續指，拂曉白桃產於福島，風味獨特，上世紀在中國已有引種，研發人員依據拂曉桃的獨特風味，創制了類似拂曉桃風味的產品，與拂曉桃產地沒有關聯。

公司最後指，要求今日頭條等媒體平台及各社交媒體立即刪除對農夫山泉名譽造成傷害的文章及評論，以避免進一步造成對農夫山泉名譽的傳播性傷害。

惟農夫山泉澄清聲明再度引發內地網民不滿，有人質疑「是不是有虛假宣傳的嫌疑」，亦有人稱「中國的桃子不甜嗎？為什麼要一味靠近外國的產品」。

日本於2011年發生「311大地震」，關東等地區大規模受災，並引發位於福島縣的福島第一核電站事故，洩漏大量放射性物質。日本政府今年決定，將稀釋後的核污水排入大海，引起中國外交部抗議及內地網民不滿。