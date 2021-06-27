按行業分，首5個月中，採礦業利潤總額錄得3008.7億元，按年增1.36倍；製造業利潤總額錄得約2.9萬億元，按年增85%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額錄得2232億元，按年增29%。

41個工業大類行業中，39個行業利潤總額同比增加，1個行業扭虧為盈，1個行業虧損減少。部份快速增長行業中，有色金屬冶煉及壓延加工業利潤總按年增3.9倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤按年增3.8倍， 石油和天然氣開採業利潤增長2.7倍，化學原料和化學製品製造業利潤增長2.1倍。

國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，5月份企業盈利狀況特點包括，近七成行業利潤按年錄得增長；原材料製造業利潤保持較快增長；醫藥等消費品製造業利潤增長加快；單位成本費用下降，盈利能力持續上升；企業虧損面持續縮小，虧損額大幅下降等。

朱虹表示，5月工業企業效益狀況延續穩定恢復態勢，但企業盈利不平衡狀況較為突出，恢復基礎尚不牢固。他指出，一是受大宗商品價格上漲等因素影響，工業企業新增利潤主要集中於上游採礦和原材料製造行業，下遊行業成本壓力不斷加大；二是小微企業利潤增速低於大中型企業，私營企業利潤增速低於規模以上工業平均水平。