兩商場亦設有不同的專屬優惠，使用AlipayHK領取政府電子消費券，有機會換領海港城及時代廣場city'super價值50元的一張電子禮券，經「海港城及時代廣場 X AlipayHK專屬連結」登記成為AlipayHK新用戶，可獲海港城及時代廣場價值35元的兩張電子禮券，只限逾30間指定運動用品商戶使用。

WeChat Pay HK方面，只要透過「海港城及時代廣場 X WeChat Pay HK專屬連結」成功登記並領取政府電子消費券，可獲贈海港城及時代廣場價值40元的電子現金券一張，只限超過100個指定美容品牌使用；亦可享有Facesss、LCX及其他美容品牌的購物禮遇。

另外，Tap & Go「拍住賞」用戶只需於手機錢包內參加問答遊戲，成功登記並領取政府消費券，有機會7月參加海港城舉辦的特備節目。

海港城及時代廣場又指，消費券8月1日起發放時，將推出更多消費獎賞活動，詳情稍後公佈。