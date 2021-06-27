他續指，電子消費券計劃及儲值支付工具營運商的疊加優惠，均令消費者更願意踏出一步，更多使用電子錢包，更多競爭有望令電子支付服務當中，消費者及商戶付出的服務費逐步壓低。更重要的是，隨著更廣泛使用電子支付及網上銷售，將提升零售層面的交易效率和降低交易成本，

除了零售層面的電子支付，政府亦推動深化央行數碼貨幣（CBDC）使用的研究。現時繼續在跨境貿易支付層面試用CBDC外，未來一年將為香港發行批發及零售層面CBDC加強準備，包括研究港元數碼貨幣（e-HKD）在本地零售層面應用，繼續與中國人民銀行合作，就數字人民幣（e-CNY）香港使用進行技術測試，為內地和本港居民提供便捷的跨境支付服務。

他亦在網誌整理四條有關電子消費券的常見問題，包括：

—）消費券將分期派發，市民是否需要每期都登記，才能收取？

不需要的，市民只需要登記一次，便可按時間表、分期收到消費券。

二）透過支付寶香港、WeChat Pay HK或Tap & Go「拍住賞」領取消費券，是否先要將第一期消費券用完，才能獲發第二期？

不需要的。即使第一期消費券未用完，第二期的消費券亦會依期發放。市民可以將收到的消費券合併使用。換言之，如果在收到第一期（2000元）後沒動用，在等到收取第二期（3000元）後，便可把兩張、合共總額5000元的消費券一併使用。

三）透過八達通收取消費券，認可的消費範疇，是否包括交通開支？

交通開支屬於認可消費範疇，無論透過八達通或其他電子錢包收取消費券，都可將消費券用於這個範疇。

四）電子支付在香港未算很普及，我們具備推行消費券的空間嗎？

電子支付及網上購物是零售市場未來的主流趨勢之一，為市民帶來更個人化的產品及服務，也為商戶及企業開拓新的發展空間和創意推廣。消費券計劃帶來更大的誘因，讓大家一起走進使用電子錢包的世界。透過參與消費券計劃，全港市民將一起參與推動和建構香港的電子支付平台。