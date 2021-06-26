英國維珍集團旗下太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）昨晚宣布，獲美國聯邦航空管理局（FAA）批出首個商用太空飛行許可證，發展進度跑贏特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下Space X及亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的藍色起源（Blue Origin）。維珍銀河（美：SPCE）股價昨晚盤中抽升38.9%至55.91美元，盤後續漲半成。

美國聯儲局（Fed）日前公布壓力測試結果，23家銀行全數通過測試，使銀行股成為昨晚市場焦點。富國銀行（美：WFC）升2.7%，美銀（美：BAC）升1.9%，摩根大通（美：JPM）升1.1%，花旗集團（美：C）升0.3%。

港股方面，恒指夜期收升41點，報29259點，較昨日恒指收市29288點，低水29點。港股ADR隨美股升勢，ADR港股比例指數升0.6%，報29456點。不過銀行股普遍卻走弱，建設銀行（0939）和中國銀行（3988）分別跌0.3%，工商銀行（1398）跌0.1%；僅匯豐控股（0005）逆市升3.1%。