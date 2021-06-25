森松國際本次全球發售2.5億股，今晚於輝立盤中成交3810萬股；富途盤中成交近5400萬股，顯示交投活躍。公司公布，本次公開發售超購23倍，共獲得3.9萬人入飛，一手中籤率90%。有6名大戶認購頂頭槌飛，每人獲派227.9萬股，帳面大賺近349萬元。

另一方面，越秀地產（0123）旗下越秀服務（6626）於輝立暗盤微跌0.2%。收報4.87元。每手500股，每手帳面蝕5元。該股公開發售超購9倍，是次獲約4萬人申請。一手中籤率50%。

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