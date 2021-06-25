工程股森松國際暗盤爆升六成 越秀服務跌
文章日期：2021年6月25日 21:25
下周一（28日）將有兩隻新股掛牌，今晚暗盤表現各異。製造行業股份森松國際（2155）於輝立暗盤大升62%，收報4.01元。每手帳面賺1530元。於富途暗盤則報4元，升61%。
森松國際本次全球發售2.5億股，今晚於輝立盤中成交3810萬股；富途盤中成交近5400萬股，顯示交投活躍。公司公布，本次公開發售超購23倍，共獲得3.9萬人入飛，一手中籤率90%。有6名大戶認購頂頭槌飛，每人獲派227.9萬股，帳面大賺近349萬元。
另一方面，越秀地產（0123）旗下越秀服務（6626）於輝立暗盤微跌0.2%。收報4.87元。每手500股，每手帳面蝕5元。該股公開發售超購9倍，是次獲約4萬人申請。一手中籤率50%。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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