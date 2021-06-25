壹傳媒延遲刊發業績及年報 續停牌
文章日期：2021年6月25日 20:11
壹傳媒（0282）及已停刊的《蘋果日報》多位高層及董事被捕後，原訂於6月28日的董事會亦公布延期，並將延遲刊發截至2021年3月底的年度業績、延遲寄發年報。集團指，相信指明業績公布日期非切實可行。
集團公告指，未能根據上市規則於2021年6月底前刊發其截至2021年3月底的年度的初步業績，乃由於公司的獨立核數師灝天（香港）因應最近的調查事宜而需要額外時間進行審計工作，以及評估截至2021年3月底的年度公司及其附屬公司年度業績的財務影響。
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集團指，因此寄發公司截至2021年3月底的年報亦可能延遲，公司亦將為考慮及批准年度業績而即將舉行的董事會會議延期。於公告日期，董事會相信公司指明公布年度業績及寄發年報確實日期並非切實可行。
集團指，經考慮可能需要對集團的財務業績進行相應調整的程度，現階段刊發集團截至2021年3月底的未經審核管理賬目屬不恰當，因上述調整可能會使未經審核管理賬目無法真實、公平地反映集團分別截至2021年3月底的年度或截至3月底的財務表現和狀況，刊發未經審核管理賬目可能導致混淆並誤導股東和任何潛在投資者。
壹傳媒股份自本月17日停牌，並將繼續停牌至另行通知。
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