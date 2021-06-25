集團公告指，未能根據上市規則於2021年6月底前刊發其截至2021年3月底的年度的初步業績，乃由於公司的獨立核數師灝天（香港）因應最近的調查事宜而需要額外時間進行審計工作，以及評估截至2021年3月底的年度公司及其附屬公司年度業績的財務影響。

相關報道：《蘋果日報》被迫停刊 美國參議員籲拜登制裁相關人士

集團指，因此寄發公司截至2021年3月底的年報亦可能延遲，公司亦將為考慮及批准年度業績而即將舉行的董事會會議延期。於公告日期，董事會相信公司指明公布年度業績及寄發年報確實日期並非切實可行。

集團指，經考慮可能需要對集團的財務業績進行相應調整的程度，現階段刊發集團截至2021年3月底的未經審核管理賬目屬不恰當，因上述調整可能會使未經審核管理賬目無法真實、公平地反映集團分別截至2021年3月底的年度或截至3月底的財務表現和狀況，刊發未經審核管理賬目可能導致混淆並誤導股東和任何潛在投資者。

壹傳媒股份自本月17日停牌，並將繼續停牌至另行通知。

《明報》「卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://link.mingpao.com/69987.htm

其他報道

中移動香港： 客戶達500萬 全港派10萬張5G體驗卡

四新股招股 小鵬孖展跑輸 康諾亞吸260億

吉利撤回中國科創板上市申請

港交所聘摩通前高層Adam Singer任首席合規總監

標普確認中國長期主權信用評級A+ 展望穩定

中港照相全年扭虧賺3363萬元 收政府補貼2550萬元

李嘉誠基金會3日斥逾1億元增持長實

李寧發盈喜 料中期純利不少於18億元人幣 年增最少1.6倍

渣打、中銀等6家大型銀行擬支持新SWIFT支付平台

恒指收市升405點 連升3日累升近千點 北水流入增1.6倍

香港寬頻推買iPhone 12送一年5G月費計劃優惠 最高價值達3842元

彭博社：螞蟻整改 內地曾討論安插政府代表

港交所：ESG ETF跑贏大市 料未來更多產品在港推

摩根大通要求部分香港員工6月底前接種至少一針新冠疫苗

ZA Bank伙八達通推加碼消費券 新客現金抽獎最多可中5000元

滴滴出行美國IPO據報已獲全額認購

安全貨倉：商廈收入處於整固階段 貨倉近兩月生意按年雙位增長

彭博：澳洲龍蝦或經香港進口至中國市場

路透社：瑞信或與瑞銀合併以擺脫困境

彭博：澳洲龍蝦或經香港進口至中國市場

《蘋果日報》被迫停刊 美國參議員籲拜登制裁相關人士

恒指半日收市升327點 北水半日淨流入20億