中國移動香港今日推出248元的新的5G月費計劃，流量達20GB，簽約30個月，當中會豁免 6 個月月費。中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，公司今日起向全民送出10萬張的5G數據體驗卡，使用期30日，流量達30GB。李帆風表示，會透過街站、企業合作和向現有客戶派發等。李帆風又指，會視乎反應，考慮加推的數量。惟他未有回應是次活動預計能吸納多少5G客戶。他稱，現階段仍處於5G的起步，市場未見有價格戰。

他又指，5G月費計劃有明顯推動整體ARPU（每月戶平均收入）上升，惟未透露金額。對於政府的太空卡實名制措施，李帆風表示，集團目前正為太空卡數據庫測試中，今年第三季度可以開始做客戶登記，投資額達幾百萬。李帆風又指，實名制計劃未有影響漫遊卡供應商的取貨情況。

記者：陳麗歡

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