四新股招股 小鵬孖展跑輸 康諾亞吸260億
文章日期：2021年6月25日 18:34
現時有4隻新股正招股，其中以雙重上市來港的「造車新勢力」小鵬汽車（9868），綜合券商數據，首日錄得18.8億元孖展。該股公開發售集資額7.65億元，僅計券商孖展，超購1倍。其中，富途借出12.4億元，華盛借出4億元。
同樣首日招股的無盈利生科股康諾亞（2162）反應熱烈，首日錄得258億元孖展。其中，輝立借出80億元，耀才借出66億元，信誠借出40億元，富途借出近23億元。該股公開發售集資額3.11億元，僅計券商孖展，超購82倍。
上述兩股份招股期均將於下周五（30日）中午12時截止。小鵬汽車入場費18181.39元，最多集資176億元，料於7月7日掛牌。昨夜美股預託證券（美：XPEV）跌1.5%，報40.95美元。康諾亞生物入場費26918.55元，最多集資31億元，料於7月8日掛牌。
其他新股方面，朝聚眼科（2219）吸約66億元券商孖展，暫時超購35倍。朗詩綠色生活（1965）券商孖展借出約4450萬元，暫時剛足額。
此外，有市場消息指，朗詩綠色生活國際配售已足額。
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