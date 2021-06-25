翻查資料，Adam Singer與港交所行政總裁歐冠昇均出身摩根大通。根據社交媒體資料，兩人在香港任職於摩通的時間上有重疊。資料顯示，Singer加入摩通廿餘年，自2009年由紐約轉至香港任職，負責股票銷售及研究等業務。自2013年起，擔任摩通亞太區核心合規主管，其後成為營運風險主管，任職地區顯示為香港。

另一方面，歐冠昇自2013年起來港，任職摩根大通亞太區主席兼首席執行官。港交所公告未有披露二人此前是否共事。

歐冠昇表示，非常歡迎Singer加入港交所。他表示，Singer擁有二十多年的豐富經驗，港交所現時正致力鞏固和提升香港領先國際金融中心的地位，相信其專業知識對集團而言非常寶貴。

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