港交所聘摩通前高層Adam Singer任首席合規總監
文章日期：2021年6月25日 18:00
港交所（0388）公布，任命Adam Singer為集團首席合規總監（Chief Compliance Officer）。公告指出，Singer將領導和監督港交所的合規職能，加強集團合規工作。Singer將於今年9月履新，向集團首席風險總監魏立德匯報，並將成為港交所管理委員會成員。
翻查資料，Adam Singer與港交所行政總裁歐冠昇均出身摩根大通。根據社交媒體資料，兩人在香港任職於摩通的時間上有重疊。資料顯示，Singer加入摩通廿餘年，自2009年由紐約轉至香港任職，負責股票銷售及研究等業務。自2013年起，擔任摩通亞太區核心合規主管，其後成為營運風險主管，任職地區顯示為香港。
另一方面，歐冠昇自2013年起來港，任職摩根大通亞太區主席兼首席執行官。港交所公告未有披露二人此前是否共事。
歐冠昇表示，非常歡迎Singer加入港交所。他表示，Singer擁有二十多年的豐富經驗，港交所現時正致力鞏固和提升香港領先國際金融中心的地位，相信其專業知識對集團而言非常寶貴。
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