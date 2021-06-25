標普確認中國長期主權信用評級A+ 展望穩定
文章日期：2021年6月25日 17:36
國際評級機構標普今日宣布，確認中國的長期和短期主權信用評級分別為A+和A-1不變，長期評級展望為穩定。
標普指，穩定展望反映雖然疫情難以預測，並存在地緣政治風險的不利因素，但中國未來兩至三年將保持高於平均水平的總體GDP增速。隨著政策對經濟的支持漸漸放緩，並繼續限制地方政府的預算外舉債，預計中國財政表現也將得到改善。
不過，如果中國為了支持經濟而允許信貸加速增長達到不可持續的增速，債務風險將會上升，這將勢削弱中國經濟抵禦衝擊的韌性，限制政府的政策選擇空間，並加大GDP增速的更大幅度下滑的可能性，標普將可能下調中國評級。此外，如果未來三至五年中國財政表現相較當前預測顯著弱化，導致政府債務大幅增長，亦可能會因此被下調評級。
相反，如果中國繼續採取措施以限制信貸增長和預算外舉債，使得財政赤字下降且政府債務對GDP的比率保持穩定，則標普可能上調其評級。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
立即投票 : https://link.mingpao.com/69987.htm
其他報道
香港寬頻推買iPhone 12送一年5G月費計劃優惠 最高價值達3842元