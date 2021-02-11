集團截至三月底財年收益按年增4.1%至9.17億元，期內銷售及分銷費用減少9.3%至1.29億元。集團指，攝影分類銷售額因旅遊限制及經濟轉差而大幅下跌，但此跌幅大部分被消費電子產品及家用電器分類的銷售額升幅抵銷，具體而言集團電視及音響器材等優質家居娛樂產品的需求飈升，乃因港人留待家中的時間比以往長。

對於扭虧為盈，集團解釋是由於管理層在年內密切留意成本控制，著重嚴格的存貨控制及維持穩健的營運資金水平。年內與業主就租金寬免進行磋商，並錄得租金寬減270萬元。同時，集團繼續重整店舖網絡，關閉表現欠佳的店舖，並向業務伙伴尋求降低收費。

年內，因人流減少而定期縮短部分快圖美店舖的營業時間，令店舖固定開支及員工成本有所減少。此外，集團積極舉行一連串盤點清貨促銷，尤其是銷售攝影產品及企業對企業商用及專業影音產品的分類，以優化存貨水平及維持穩健營運資金。

按業務分類計，集團攝影產品分類的業績受到疫情嚴重拖累，數碼相機及鏡頭的銷售額按年下跌14.7% ，而即影即有相機及菲林的銷售額則下跌35.6%﹔消費電子產品及家用電器主要以高端AV Life生活影音品牌經營，於期內銷售額按年增加29%﹔企業對企業商用及專業影音產品期內銷售額按年下跌18.8%﹔而攝影及技術服務方面，快圖美的銷售額按年下跌20%，同店銷售額按年下跌18.3%。截至三月底的快圖美店舖共有56間，按年減少2間。

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