中港照相全年扭虧賺3363萬元 收政府補貼2550萬元
文章日期：2021年6月25日 17:20
中港照相（1123）公布，截至三月底全年扭虧為盈，全年純利為3363.5萬元，上財年則錄淨虧損2910萬元。每股盈利為0.0284元，派末期息每股0.01元，上財年無派末期息。集團在期內透過政府防疫抗疫基金獲取多項政府補貼，合共2,550萬元，同時錄得投資物業公平值收益1940萬元，上財年此項虧損為360萬元，並同時錄得匯兌收益淨額230萬元。
集團截至三月底財年收益按年增4.1%至9.17億元，期內銷售及分銷費用減少9.3%至1.29億元。集團指，攝影分類銷售額因旅遊限制及經濟轉差而大幅下跌，但此跌幅大部分被消費電子產品及家用電器分類的銷售額升幅抵銷，具體而言集團電視及音響器材等優質家居娛樂產品的需求飈升，乃因港人留待家中的時間比以往長。
對於扭虧為盈，集團解釋是由於管理層在年內密切留意成本控制，著重嚴格的存貨控制及維持穩健的營運資金水平。年內與業主就租金寬免進行磋商，並錄得租金寬減270萬元。同時，集團繼續重整店舖網絡，關閉表現欠佳的店舖，並向業務伙伴尋求降低收費。
年內，因人流減少而定期縮短部分快圖美店舖的營業時間，令店舖固定開支及員工成本有所減少。此外，集團積極舉行一連串盤點清貨促銷，尤其是銷售攝影產品及企業對企業商用及專業影音產品的分類，以優化存貨水平及維持穩健營運資金。
按業務分類計，集團攝影產品分類的業績受到疫情嚴重拖累，數碼相機及鏡頭的銷售額按年下跌14.7% ，而即影即有相機及菲林的銷售額則下跌35.6%﹔消費電子產品及家用電器主要以高端AV Life生活影音品牌經營，於期內銷售額按年增加29%﹔企業對企業商用及專業影音產品期內銷售額按年下跌18.8%﹔而攝影及技術服務方面，快圖美的銷售額按年下跌20%，同店銷售額按年下跌18.3%。截至三月底的快圖美店舖共有56間，按年減少2間。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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