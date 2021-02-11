SWIFT指出，新跨境支付平台的發展是基於過去5年中協會進行的大量工作，協會現時已經開始啟動提供新服務所需的準備工作。協會披露，現時SWIFT連接全球200個地區的逾1.1萬家間機構，約有40億個賬戶正採用其功能。

渣打銀行現金管理業務全球主管Philip Panaino表示，有信心新平台將能掀起行業變革。中國銀行結算部總經理範耀勝表示，SWIFT策略已取得了顯著的進展，新平台所涵蓋的功能反映SWIFT認真聆聽了業界訴求。

《明報》「卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

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