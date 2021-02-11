渣打、中銀等6家大型銀行擬支持新SWIFT支付平台
文章日期：2021年6月25日 16:49
環球銀行金融電信協會（SWIFT）公布，其將於明年11月推出的新跨境支付平台，現時已獲6家國際銀行支持。6家大行分別為渣打銀行、中國銀行、紐約梅隆銀行、法國巴黎銀行、花旗銀行及德意志銀行。銀行均表示，正為新交易平台作準備。平台新增功能包括預先驗證收款人資料、集中管理有問題匯款等。
SWIFT指出，新跨境支付平台的發展是基於過去5年中協會進行的大量工作，協會現時已經開始啟動提供新服務所需的準備工作。協會披露，現時SWIFT連接全球200個地區的逾1.1萬家間機構，約有40億個賬戶正採用其功能。
渣打銀行現金管理業務全球主管Philip Panaino表示，有信心新平台將能掀起行業變革。中國銀行結算部總經理範耀勝表示，SWIFT策略已取得了顯著的進展，新平台所涵蓋的功能反映SWIFT認真聆聽了業界訴求。
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