恒指收市升405點 連升3日累升近千點 北水流入增1.6倍
文章日期：2021年6月25日 16:23
恒指連升3日，累計升978.46點，是本月最長升浪，恒指今早高開120點，最多曾升422點，收市升405點或1.4%，報29288點，高低波幅334點，成交金額1570億元，較上日增加17.24%；國指升201點或1.88%，報10878點。恒生科技指數收報8235點，升2.44%。
藍籌39隻升，14隻下跌，5隻無升跌。美團（3690）升4.76%，收報330元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻113點；舜宇（2382）跌1.58%，收報236元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。
恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報206.8元，升7.99%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報236元，跌1.58%。
北水南下合計淨流入35.74億元，較上日增加164.53%，連續第2日流入，累計流入49.24億元。南水北上合計淨流入141.03億元人民幣，較上日增加355.35%，連續第3日流入，累計流入253.99億元。
一周表現
恒指本周累升1.69%或486點，升幅是2021年5月28日後最大，當時收市升幅為2.34%；本周表現最佳的是信義光能（0968），累升9.91%，其次為美團（3690）及中石油（0857），分別升9.78%及9.22%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌6.46%，其次為小米（1810）及金沙中國（1928），分別跌3.47%及2.94%。
國指本周累升2.18%或232點，升幅是2021年5月21日後最大，當時收市升幅為2.86%；本周表現最佳的是恒大物業（6666），累升12.09%，其次為美團（3690）及吉利（0175），分別升9.78%及8.54%。而表現最差的是中國飛鶴（6186），累跌6.57%，其次為海底撈（6862）及小米（1810），分別跌6.46%及3.47%。
科指本周累升2.41%或194點，升幅是2021年5月21日後最大，當時收市升幅為6.08%；本周表現最佳的是平安好醫生（1833），累升9.9%，其次為美團（3690）及快手（1024），分別升9.78%及7.71%。而表現最差的是小米（1810），累跌3.47%，其次為金山軟件（3888）及網易（9999），分別跌3.27%及2.99%。
午後消息股表現
安全貨倉（0237）商廈收入處於整固階段，貨倉近兩月生意按年雙位增長。收報3.9元，升3.4%。
今早及隔晚消息股表現
多間公司公布業績，包括景福（0280）等。景福收報0.59元，升1.72%。
松齡護老集團（1989）全年少賺57%，不派末期息，擬擴大輕資產服務，手上借貸額度可資助發展。無成交，報1.15元。
六福（0590）全年多賺17.4%至10億，派末期息連特息合計1元。六福創52周高，見27.5元，收報27.1元，升12.68%。
國泰（0293）證實要求所有駐港機組人員接種新冠疫苗。收報6.81元，跌0.73%。
騰訊（0700）連錄第10天北水淨流出，累沽近140億。收報598.5元，升2.66%。
破頂股表現
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見17.5元，收報17.3元，升1.88%；波司登（3998）創上市新高，見5.43元，收報5.19元，升4.64%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.239元，收報0.235元，升1.73%。
醫療醫藥股破頂，包括，藥明生物（2269）創上市新高，見143.1元，收報142.3元，升2.52%；藥明康德（2359）創上市新高，見185.5元，收報182.3元，升3.34%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新高，見27.3元，收報25.8元，升2.99%；石四藥集團（2005）創52周高，見5.7元，收報5.58元，升14.11%；億勝生物科技（1061）創52周高，見8.08元，收報7.83元，升5.38%；希瑪眼科（3309）創52周高，見12.06元，收報11.16元，升0.9%；康寧醫院（2120）創52周高，見51元，收報50.35元，升6.79%。
其他破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見26.45元，收報26.05元，升0.19%；中國電信（0728）創52周高，見2.96元，收報2.95元，升8.46%。
破底股方面
破底股包括，摩比發展（0947）創上市新低，見0.5元，收報0.52元，升1.96%；魯大師（3601）見52周低2.35元，收報2.45元，跌7.89%；遠見控股（0862）見52周低0.17元，收報0.195元，升7.14%；山東黃金（1787）見52周低13.76元，收報14.24元，升2.89%；
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