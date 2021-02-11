恒指連升3日，累計升978.46點，是本月最長升浪，恒指今早高開120點，最多曾升422點，收市升405點或1.4%，報29288點，高低波幅334點，成交金額1570億元，較上日增加17.24%；國指升201點或1.88%，報10878點。恒生科技指數收報8235點，升2.44%。