若是攜號轉台的流動通訊服務客戶，可享有650元的機價的折扣，連同整個免費12個月5G流動通訊服務計劃的優惠，總值達3842元。

客戶只需在指定地方購買便能享有優惠，包括指定的香港寬頻專門店、AT+門 市、香港寬頻網站和香港寬頻的網購平台「Home +」購買。

值得留意的是，若是轉台的客戶所使用的月費網絡則是和記電訊（0215）旗下的3香港，以及該計劃並不適用使用儲值卡攜號轉台。客戶需於8月31日前登記，服務生效日必須為服務成功登記起計90天內。

《明報》「卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://link.mingpao.com/69987.htm

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