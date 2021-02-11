香港寬頻推買iPhone 12送一年5G月費計劃優惠 最高價值達3842元
文章日期：2021年6月25日 15:58
香港寬頻（1310）今日公布，現有的客戶若購買iPhone 12系列，即可獲免費12個月5G流動通訊服務計劃，該月費計劃價值248元，流量達20GB，並會豁免每月18元的行政費，整個月費計劃的合共價值3192元。
若是攜號轉台的流動通訊服務客戶，可享有650元的機價的折扣，連同整個免費12個月5G流動通訊服務計劃的優惠，總值達3842元。
客戶只需在指定地方購買便能享有優惠，包括指定的香港寬頻專門店、AT+門 市、香港寬頻網站和香港寬頻的網購平台「Home +」購買。
值得留意的是，若是轉台的客戶所使用的月費網絡則是和記電訊（0215）旗下的3香港，以及該計劃並不適用使用儲值卡攜號轉台。客戶需於8月31日前登記，服務生效日必須為服務成功登記起計90天內。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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