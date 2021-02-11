港交所引述Morningstar研究指，ESG指數的表現一般較非ESG同類型指數為佳，研究發現，於69隻採用ESG篩選投資策略的指數之中，有52隻或七成半均於去年跑贏追蹤大市的指數。另一研究則顯示，在截至去年年底的5年內，約91%採用ESG篩選投資策略的指數，於市場整體回調時，跌幅小於追蹤大市的指數。

港交所指出，ESG投資回報跑贏大市的情況，同樣可見於香港ETF市場。該所指出，去年於香港ETF市場表現最好的3隻ETF中，有2隻均與ESG相關，其中一隻是投資內地電動汽車行業的新上市ETF，年回報達到123.1％，是本港全年回報最佳ETF。

港交所續指，有一隻以中國潔淨能源為投資主題的ETF，近月成為本港市場焦點，年初至今錄得9.9億港元的資金流入，平均每日成交額超過4,300萬港元。港交所指出，ESG ETF現時已於市場愈發普及，好處包括投資便利、高成本效益及種類多元化等。

記者：馬迪帆

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