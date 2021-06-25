據《彭博》數據，自去年11月以來，澳洲出口到中國的龍蝦數量幾乎停滯，但另一方面，澳洲龍蝦出口到香港的數量卻在激增，從去年10月到今年4月，每月貿易量已成長超過2000%。

報道引述學者分析，澳洲龍蝦價格較低是刺激需求的其中一個原因，但認為通過香港進入內地市場，這種「灰色貿易」也可能導致數量大增。

根據坎培拉漁業研發公司（FRDC）數據，今年4月，澳洲出口至中國的龍蝦已較去年同期暴跌99%，同時，澳洲出口至香港的龍蝦總值近2500萬澳元，為2013年2月以來最高單月出口額。

報道認為，以上龍蝦不會僅在香港市場消化。根據中國海關數據顯示，中國從香港進口的魚類及甲殼類動物，已從去年9月的近50萬美元大幅上升至4月的1060萬美元。

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