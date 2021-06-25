雖然近期強勢汽車股部分有回吐，但幅度溫和。汽車經銷4S股中升（0881）已調整一段時間，可以留意。據華泰證券報告，按2020年銷售收入計，中升為中國第二大汽車經銷商集團，擁有大量豪華車品牌。今年中國豪華車需求強勁，首5個月中升旗下多個豪華車品牌零售額都錄得超過三成增長，核心業務穩固。

此外，中升亦對新能源汽車板塊業務開展戰略性部署，早前中升與小鵬汽車訂立諒解備忘錄，計劃建立長期戰略合作夥伴關係。以集團現有的網絡佈局、客戶和服務能力，相信在發展新能源車服務上具有優勢。

股價方面，今年首兩三個月，中升於低位整固後發力向上，最多由低位升近六成創69元新高，之後出現調整，近日回落至50天線找到支持，整固後有望上試高位，可於現水平吸納。入市倘低收於58元可先行止蝕。

劉思明

投資版副主編