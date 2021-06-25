美國參議院金融委員會共和黨籍委員Pat Toomey和民主黨籍委員Chris Van Hollen在信中提到，香港保安局命令《蘋果日報》的銀行凍結該報的資產，直接導致其倒閉。兩位參議員表示，他們去年通過的香港自治法要求美國國務卿向國會確認實質上導致Ｚ「香港人民無法享受集會、言論、新聞自由或獨立法治」的外國人及外國企業。兩位參議員認為，對《蘋果日報》的打壓很可能涉及適用香港自治法第5條的許多外國人。

信中又提到，在《蘋果日報》創辦人黎智英受到不公正待遇和該報被迫停運後，他們敦促政府立即全面執行香港自治法。參議員們的立法要求對直接破壞香港自治的個人和實體實施強制性制裁，並對與這些實體和個人有往來的銀行進行二次制裁。

此前，美國總統拜登稱香港蘋果日報停運對媒體自由來說是悲哀的一天，並表示這標誌著「北京正在加強鎮壓力度」。

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