恒指半日收市升327點 北水半日淨流入20億
文章日期：2021年6月25日 12:13
港股延續美股升勢，恒指今早高開120點，最多升354點，半日收市升327點或1.14%，報29210點，高低波幅265點，成交金額777億元；國指升168點或1.58%，報10846點。恒生科技指數收報8217點，升2.21%。
恒指半日升穿10天線(28698.6點)，並上試保力加通道頂(29393點)。
藍籌39隻升，13隻下跌，6隻無升跌。百威（1876）升4.69%，收報25.65元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.94%，收報327.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻93點；金沙中國（1928）跌1.04%，收報33.15元，是跌幅最大的藍籌。吉利（0175）跌0.77%，收報25.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。
恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報957元，升7.29%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報43.7元，跌1.58%。
北水南下合計淨流入20.73億元，較上日增加53.47%，連續第2日流入，累計流入34.24億元。南水北上合計淨流入81.25億元人民幣，較上日增加162.35%，連續第3日流入，累計流入194.21億元。
多間公司公布業績，景福（0280）績前收報0.59元，升1.72%。
松齡護老集團（1989）全年少賺57%，不派末期息，擬擴大輕資產服務，手上借貸額度可資助發展。無成交，報1.16元。
六福（0590）全年多賺17.4%至10億，派末期息連特息合計1元。六福創52周高，見26.85元，收報26.4元，升9.77%。
國泰（0293）證實要求所有駐港機組人員接種新冠疫苗。國泰收報6.83元，跌0.44%。
騰訊（0700）連錄第10天北水淨流出，累沽近140億。收報593.5元，升1.8%。
破頂股表現
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見17.5元，收報17.42元，升2.59%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.239元，收報0.231元，無升跌。
醫療醫藥股破頂，包括，藥明生物（2269）創上市新高，見143.1元，收報140.5元，升1.22%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新高，見27.3元，收報26.55元，升5.99%；石四藥集團（2005）創52周高，見5.7元，收報5.35元，升9.41%；億勝生物科技（1061）創52周高，見8.08元，收報7.91元，升6.46%；希瑪眼科（3309）創52周高，見12.06元，收報11.36元，升2.71%；康寧醫院（2120）創52周高，見49.7元，收報49.5元，升4.98%。
其他破頂股包括，波司登（3998）創上市新高，見5.43元，收報5.25元，升5.85%；中石油（0857）創52周高，見3.91元，收報3.88元，升2.37%。
破底股方面
破底股包括，摩比發展（0947）創上市新低，見0.5元，收報0.51元，無升跌；魯大師（3601）見52周低2.35元，收報2.4元，跌9.77%；山東黃金（1787）見52周低13.76元，收報13.88元，升0.29%。