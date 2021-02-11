港元現報7.7623元升值9點子，曾貶值最多4點子，報7.7636元，亦曾升值最多16點子，報7.7616元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.39點子至0.04268%；1星期HIBOR升0.21點子至0.06143%；2星期HIBOR升0.07點子至0.06696%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.1725%；6個月期HIBOR升0.11點子至0.26464%；12個月期HIBOR升0.21點子至0.37125%。

美元指數現報91.757貶值0.057點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報0.0915%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0014%，終止連續1日收窄，利差是2021年6月16日後最高，當日差距為0.0091%

對上一次終止連續1日收窄，是2021年6月22日，當日利差報-0.0033%。

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