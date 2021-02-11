恒指高開120點 升穿10天線 信義光能升2.87%
文章日期：2021年6月25日 09:26
恒指今早高開120點或0.42%，報29002點，成交金額62億元；國指今早高開49點或0.47%，報10726點。恒生科技指數開市報8105點，升0.81%。恒指升穿10天線(28677.83點)。
藍籌29隻升，20隻下跌，9隻無升跌。信義光能（0968）升2.87%，報16.5元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.39%，報98.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；舜宇（2382）跌1.08%，報237.2元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.54%，報45.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。
恒生科技指數成份股23隻升，2隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報937元，升5.04%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報237.2元，跌1.08%。
多間公司公布業績，包括景福（0280）等。景福開市報0.58元，無升跌。
松齡護老集團（1989）全年少賺57%，不派末期息，擬擴大輕資產服務，手上借貸額度可資助發展。開市報1.16元，無成交。
六福（0590）全年多賺17.4%至10億，派末期息連特息合計1元。六福創52周高，見24.85元，開市報24.85元，升3.33%。
國泰（0293）證實要求所有駐港機組人員接種新冠疫苗。開市報6.87元，升0.15%。
騰訊（0700）連錄第10天北水淨流出，累沽近140億。開市報588.5元，升0.94%。
破頂股表現
周大福（1929）創上市新高，見17.28元，開市報17.28元，升1.77%；波司登（3998）創上市新高，見5.06元，開市報5.06元，升2.02%；遠東發展（0035）創52周高，見3.16元，開市報3.16元，升0.64%。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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