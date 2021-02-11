港股ADR升110點 美期、亞股向上
文章日期：2021年6月25日 08:47
美股向上，港股ADR升110點或0.38%，報28993點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.53%，折合報586.08元；阿里巴巴（9988）升0.81%，折合報211.9元；美團（3690）升0.88%，折合報317.76元；匯控（0005）升0.09%，折合報45.94元；建行（0939）升0.08%，折合報6.18元。
道期現升0.352%；標期現升0.08%；納期現跌0.05%。日股現升0.76%，韓股現升0.34%，澳股現升0.39%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括景福（0280）等。
松齡護老集團（1989）全年少賺57%，不派末期息，擬擴大輕資產服務，手上借貸額度可資助發展。
六福（0590）全年多賺17.4%至10億，派末期息連特息合計1元。
國泰（0293）證實要求所有駐港機組人員接種新冠疫苗。
騰訊（0700）連錄第10天北水淨流出，累沽近140億。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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