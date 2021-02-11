基建計劃達成初步協議 標指、納指創新高 道指升322點
文章日期：2021年6月25日 08:15
拜登與參議院兩黨議員就5790億美元基建計劃達成初步協議，市場對經濟復蘇的樂觀情緒增強，標指、納指創即市及收市新高，納指更連升4日，見逾4個月最長升浪。數據方面，5月份耐用品訂單創1月以來最大增幅，因飛機和汽車訂單大幅增加；上周首次申請失業救濟人數小幅下降降至41.1萬人，高於預期；5月商品貿易逆差擴大幅度超過預期。
道瓊斯工業平均指數收漲322點，升幅0.96%，報34196點。標普500指數收漲24點，升幅0.59%，報4266點。納斯達克綜合指數收漲97點，或0.69%，報14369點。
高盛升2.13%，報368.75美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻50點，而蘋果跌0.22%，報133.41元，拖低道指1.9點。
科技股方面，蘋果收市報133.41元，跌0.21%，谷歌母公司Alphabet收市報2450元，升0.3%，亞馬遜收市報3449.08元，跌1.56%，Facebook收市報343.18元，升0.76%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.87%，報457點。德國DAX指數收漲0.86%，報15589點；法國CAC 40指數漲1.23%，報6631點；英國富時100指數收漲0.51%，報7109點。