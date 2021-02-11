拜登與參議院兩黨議員就5790億美元基建計劃達成初步協議，市場對經濟復蘇的樂觀情緒增強，標指、納指創即市及收市新高，納指更連升4日，見逾4個月最長升浪。數據方面，5月份耐用品訂單創1月以來最大增幅，因飛機和汽車訂單大幅增加；上周首次申請失業救濟人數小幅下降降至41.1萬人，高於預期；5月商品貿易逆差擴大幅度超過預期。